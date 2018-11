České šperky nejen pro nevěsty. Okouzlí i vás

Vypadat úžasně může každá žena, pokud k oblečení vybere ty správné doplňky. Vždyť správně zvolený šperk pozvedne do módních výšin i obyčejný černý svetřík. O to víc nám na výběru záleží, když se právě chystáme do společnosti. Chceme krásu, styl i kvalitu. Chceme zaujmout, vyniknout, ale zároveň to nepřehnat. Chceme být prostě perfektní. A perfektním řešením je stříbro.

České rodinné stříbro získalo popularitu v Japonsku Česká šperkařská značka MOSHNA, která okouzlila japonský i vietnamský módní trh, rozšiřuje novou kolekci šperků EXCLUSIVE. Jemná elegance rostlinných motivů i výraznější geometrické křivky jsou základem neotřelého a nápaditého designu, který spolu s kvalitou zpracování oceňují ženy u nás i v zahraničí. Pečlivé zpracování každičkého detailu a kvalitní sterlingové stříbro 925/1000 zaručují, že se z krásy a třpytu vybraných kousků budete moci těšit po dlouhou dobu. Ochranná vrstva rhodia či čistého stříbra na povrchu šperků pečuje o zdraví a chrání před alergickou reakcí. Prohlédnout nyní na moshna.cz

Užijte si osobitý styl Taky máte rádi, když krása ctí i dobré řemeslo? Popusťte uzdu fantazii a přejte si letos pod stromeček něco, co vás trochu rozmazlí. Nebo udělejte radost někomu druhému. Vždyť teď je ten pravý čas na výběr vánočních dárků. Nechte se překvapit širokou nabídkou dechberoucích něžných i elegantních vzorů a pozvedněte svůj styl stříbrnými šperky MOSHNA. Jeden pohled do zrcadla a víte, že jste se nespletla. Zamilujte se do stříbrných šperků, překvapte sebe i své okolí a staňte se módní ikonou. Řešení nyní na moshna.cz

České šperky v zámoří i na svatbách Zasloužený úspěch sklízí šperky MOSHNA i u žen v Japonsku, Číně či Vietnamu. Značka se také může pochlubit pevným místem na jednom z největších japonských internetových prodejních portálů Rakuten, kde si tradičně velmi potrpí na perfektní kvalitu a kde milují vše, co má svůj silný a osobitý příběh. A právě díky originalitě a vkusu šperků z kolekce Exclusive roste jejich obliba i u českých nevěst a všech účastníků svatebního dění. A to už něco znamená. Prohlédnout nyní na moshna.cz