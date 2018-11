Dvojnásobná maminka se ztrácí před očima. Hubenou postavu předvedla na udílení prestižních cen

Mila Kunis Profimedia.cz

Poté co herečka poděkovala fanouškům a kolegům, obrátila pozornost na ničivé požáry, které sužují Kalifornii. „Chtěla bych vás poprosit, pokud máte chviličku času, přispějte nadaci LAFD foundation, která podporuje jednotky hasičů v LA. Bylo by to skvělé,“ poprosila během děkovné řeči publikum.

Maminka dcerky Wyatt (4) a syna Dimitriho (1) dorazila na udílení tentokrát bez slavného manžela. Byla nominována také na cenu za nejlepší komediální herečku, a to rovněž za snímek Špión, který mi dal kopačky. ■