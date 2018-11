11 nejlepších proměn ve Tváři: Které výkony se zapsaly do historie soutěže?

Tyto proměny odzbrojily ve Tváři porotu i diváky. Foto: Super.cz/archiv Tv Nova

V sobotu půjde do tuhého! Schyluje se totiž k finále show Tvoje tvář má známý hlas, v němž se v souboji o absolutní vítězství utkají Michaela Badinková (39), Tereza Mašková (22), Eva Burešová (25) a Patrik Děrgel (29). Než ale bude rozhodnuto, připomeňte si všech jedenáct proměn, které se zapsaly do historie soutěže jako vítězné.

Vojtěch Drahokoupil - Adele

Přeměna ve fenomenální zpěvačku Adele (30) přinesla vítězství hned v prvním kole Vojtovi Drahokoupilovi (23). Slavný hit Rolling In The Deep zazpíval na výbornou a exceloval i perfektní maskou. A byly to právě ony slavné proporce, kterými se umělkyně stala v šoubyznysu nepřehlédnutelnou a které daly v případě pohublého Drahokoupila maskérům dost zabrat.

Tereza Mašková - Rihanna

Zatímco v prvním kole skončila na posledním místě, druhý večer porazila všechny své soupeře proměnou v Rihannu. I když o vizáži by se dalo možná lehce spekulovat, pěvecky dala vítězka Superstar známý hit Diamonds tak, že zcela odzbrojila porotu i diváky.

Jan Révai - Jason Derulo

Třetí kolo pro změnu ovládl tanečník a herec Jan Révai (44), který skvěle ztvárnil amerického zpěváka Jasona Derula (28). Za píseň If I'm Lucky získal celkem 51 bodů a s přehledem tak vyhrál na plné čáře. Za vítězství byl Jan rád už z toho důvodu, že mu první dvě kola moc nevyšla, a to ani přesto, že se před diváky svlékl do prádla.

Jitka Schneiderová - Keala Settle

Proměna Jitky Schneiderové (45) v korpulentní umělkyni Kealu Settle dostala všechny do kolen. S písní This Is Me si herečka vyzpívala první příčku a stala se vítězkou 4. kola. Jitku kostyméři nasoukali do převleku z filmu Největší showman, ve kterém si herečka a zpěvačka Keala Settle zahrála vousatou ženu. Ta se s písní This Is Me vzepře okolí a zpívá o tom, že bude vždy sama sebou.

Eva Burešová - Jennifer Hudson

V pátém kole se konečně dočkala vítězství i zpěvačka Eva Burešová. Ta se svědomitě chopila písně One Night Only od americké zpěvačky a držitelky ceny Grammy Jennifer Hudson (37). I když se v dalších kolech už na první místo nedostala, stále se držela v horních příčkách a postupuje tak do finále.

Michaela Badinková - Aretha Franklin

V šestém kole oslnila písní Respect Michaela Badinková (39) a stala se vítězkou. Představitelka Aleny Rytířové z Ordinace se proměnila v královnu soulu Arethu Franklin (†76) a rozjela neuvěřitelně energickou show. Pod kudrnatými vlasy a korpulentní postavou by navíc poznal křehkou blondýnku jen málokdo.

Robert Jašków - Jarmila Šuláková

Velkým překvapením se stal v sedmé epizodě představitel padoucha Leoše Máry z Ordinace Robert Jašków (48). Ve folklórní zpěvačku Jarmilu Šulákovou (†87) se měnil dlouho, výsledek však stál opravdu za to. Herec všechny ohromil nejen svou maskou, ale i hereckým a pěveckým výkonem.

Patrik Děrgel - Pietro Spagnoli

Štěstí dlouho míjelo herce Patrika Děrgela. Ale i on se nakonec dočkal a z osmého kola si odnesl vítězství za neuvěřitelný pěvecký výkon. Vylosoval si italského operního barytonistu Pietra Spagnoliho, jakékoliv obavy ale byly v tomto případě zbytečné. Árii z opery Lazebník sevillský dal totiž na výbornou.

Jan Révai - Green Day

Podruhé si devátý večer vítězství doslova vyřval Jan Révai, který se proměnil ve frontmana punkrockové skupiny Green Day. Předvedl pořádnou energickou show a s černým rozcuchem a zelenýma očima byl dokonalý.

Tereza Mašková - Marika Gombitová

Každou píseň dala Tereza Mašková s přehledem, tentokrát si ale vylosovala opravdový oříšek. Musela se totiž proměnit ve slovenskou legendu Mariku Gombitovou (62), na jejíchž písních si většinou každý vyláme zuby. To však není Terezin případ. Už v SuperStar předvedla perfektní podání songu Vyznanie a jinak tomu nebylo ani v desátém kole u hitu Koloseum.

Michaela Badinková - Édith Piaf

V kostýmu francouzské hudební ikony Édith Piaf byla Michaela Badinková k nepoznání. Nejen neuvěřitelná proměna jí dovedla k druhému vítězství. S písní Padam, Padam se prala herečka celý týden, ale nakonec to stálo za to a královnu šansonu vystihla perfektně. ■