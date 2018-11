Na dovolenou bez dětí vyrazí Krainová bez výčitek: Manželství je třeba opečovávat

Na manželství se podle Simony musí soustavně pracovat. Foto: Douglas (5x)

„Plánujeme s manželem vyrazit pracovně do New Yorku. Pak tam hodláme strávit ještě pár dní soukromě, protože jsme dlouho nebyli nikde bez dětí,” svěřila se nám Krainová těsně před svým odjezdem do Ameriky na otevření nové parfumerie v Brně. Byť je modelka už osm let vdaná a má dva krásné syny, tak si uvědomuje, že je potřeba vztah s manželem stále utužovat.

„Je to nejdůležitější, aby člověk nezapomněl myslet na toho druhého. Někdy se člověk potřebuje věnovat partnerovi. Vidím to všude kolem sebe. Snažím se to opečovávat po svém,” říká Simona, která prodloužené víkendy s manželem absolvuje často. „Dovolená s dětmi má úplně jinak nastavená pravidla. Miluju je, ale někdy je třeba strávit čas jen ve dvou,” říká kráska.

Simonu a Karla čeká po návratu z Ameriky ještě další ’dospělácká’ dovolená. Příchod nového roku oslaví na Bali, stejně jako například Dara Rolins. „Děti budou hlídat babičky a sestra. Máme to už dlouho domluvené a myslím si, že netrpí,” říká Simona Krainová. ■