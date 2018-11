Své dokonalé křivky rozvlnila při tanci. Taneční rekord zvládla nádherná Verešová na podpatcích

Andrea předvedla své dokonale tvarované nohy v krátké mini. Foto: Tino Kratochvíl

Zatímco v battlování vystupovala jako uklízečka Miluna z festivalového klipu, na závěrečný rekord v doprovodu známé písně Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody, oblékla Andrea Verešová flitrové šatičky modré barvy stylu osmdesátých let, které vytáhla na festival úplně poprvé.

„Dostala jsem velkou výzvu tancovat na podpatcích, nakonec jsme to opravdu zvládli a bylo to famózní. Překonali jsme sami sebe v battlech i v tanci. Byla skvělá atmosféra a výborné publikum, perfektně nás všechny vyhecovali,“ pochvaluje si modelka.

Na dotaz, jak se cítila před samotným rekordem, jehož je poprvé součástí, prozradila: „Byli jsme nervózní maličko, protože jsme chtěli překonat rekord, ale musím říct, že jsme si to nesmírně užili, že jsme šprýmovali a dokázali jsme si ze sebe udělat srandu.“ ■