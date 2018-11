První česká supermodelka zavítala do Prahy. Její roztomilá čeština s moravským akcentem vám vykouzlí úsměv na rtech

Pavlína Pořízková konečně na skok v Praze. Super.cz

„Vždycky se těším do Čech. Jezdím sem asi jednou ročně. Chtěla bych sem jezdit častěji, protože se domnívám, že je to jedno z nejkrásnějších míst na světě,” uvedla pro Super.cz kráska roztomilou lámanou češtinou se silným hanáckým přízvukem. „Cítím se tu doma, ačkoli mi někteří říkají, že zním, jakože jsem z Hané. Miluji to tady. Mám ráda jídlo, knedlo, vepřo, zelo je moje jídlo. Mám ráda taky svíčkovou, koláče a šišky s mákem,” rozplývá se Pavlína.

Byť se Pořízková narodila v Prostějově, tak si zamilovala Prahu a ráda se po ní prochází. Dlouhými procházkami bojuje proti časovému posunu. „První den vždy nasadím pohodlné boty a co nejvíc chodím. Vyrazím na Petřín, do sadů, na Malou stranu. Všechny ty uličky jsou kouzelné jako v pohádce. Nachodím tak patnáct kilometrů,” říká.

Za přítomností americké supermodelky s českými kořeny v Praze stojí návrhář Jiří Kalfař. „Můj kamarád Jirka dělá této akci uměleckého ředitele. Proto budu první tvář Czechoslovak Fashion Weeku. Byla jsem nadšená, protože máme jednu z nejkrásnějších zemí na světě, máme krásné holky, muziku a malby. Když přijde na módu, tak tady si nejsem jistá. Buď ji nemáme, nebo ji lidé neviděli. To je pro mě skvělá příležitost ukázat světu, co se tady děje v módě,” říká Pavlína Pořízková. ■