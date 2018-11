Z těchto modelů budete mít zlé sny: Polonahé modelky ztělesňují noční můry, opravdu se leknete

Michal Marek vytvořil kolekci Můra jako svoji vlastní terapii Super.cz

U návrháře Michala Marka jsme zvyklí na hodně velkou extravaganci, ale až takovou jsme nečekali. Svoji kolekci pojmenoval adekvátně Můra. A ano, je to ta noční, s níž se musel sám vypořádat, a to prostřednictvím své tvorby.

Ne, že by modely nebyly nositelné. Naopak, jsou krásné a většina z nich velmi sexy. Michal rád modelky odhaluje, což se potvrdilo i tentokrát. Ovšem depresivní hudba, líčení a navíc hlavy včetně obličejů zahalené do kukel, by citlivějšímu jedinci, který zrovna nemá svůj den, mohly pomoci i do pořádně depresivního stavu.

Takový ostatně při tvorbě prožíval i sám návrhář. "Můra je taková terapie, není to moje typická kolekce, vybočuje a myslím, že mi to pomohlo," svěřil Michal Marek, který za poslední dobu výrazně pohubl, poblednul a ke vzhledu zombíka pomohla i vyholená hlava, když se zbavil na blond odbarvených vlasů.

"Práce byla vyčerpávající, našel jsem svůj naprostý limit. Za tři dny jsem naspal třeba jen dvě hodiny. Ale jsem z toho venku a věřím, že už to bude jen lepší a začnu jinak," ujistil nás. ■