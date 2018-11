Vyřazovací proslov měla připravený od 2. kola: Písařovicová jde ve StarDance stále dál a už ho zapomněla

Daniela Písařovicová si ve StarDance od začátku nevěřila Super.cz

"Byla dobrá. Měla jsem ji promakanou a v koupelně jsem si ji říkala do zrcadla. Musela jsem se u toho pochválit, že je opravdu pěkná a zapůsobí. A pak to tahle zapomenu. Ale strašně mě těší, že tam porota vidí nějaký pokrok. Já se svojí výškou mám jisté limity, ale snažím se, a tanec mě pohltil, a myslím, že i Michal, můj taneční partner, dělá co může, aby do mě něco vštípil," míní.

Užila si i poslední tanec, kdy s tanečním partnerem rumbu odtancovali na čínskou píseň. "Na začátku jsem z té hudby nebyla nadšená. Bála jsem se, aby to nesklouzlo do nějaké parodie a uchytilo se to tak, že to bude důstojné. Nakonec jsme byla nadšená, strašně dobře se mi to tancovalo a i díky Honzovi Onderovi, který nám u toho radil, se nám tam podařilo dát i prvky tai-či, a dohromady to tvořili velmi hezký celek," dodala Daniela. ■