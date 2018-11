První rozhovor po vyhazovu ze StarDance: Richard Genzer během soutěže zhubnul 30 kilo!

Richard Genzer o vyhazovu ze StarDance a hubnutí Super.cz

Svůj pověstný humor Richard Genzer (51) neztrácí, ale to, že v sobotním kole StarDance skončil i se svojí tanečnicí Janou Zelenkovou, mu jedno není. "Nikdo to nečeká, ale když tam zůstanete v těch dvou, tak už se to čekat dá. Akorát o pauze jsem řekl, že si jdu sbalit do šatny, tak to byla asi nějaká předtucha. Ale nemám pocit, že jsme něco udělali blbě," řekl Super.cz.