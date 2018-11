Tereza Kostková o prvních fotkách s tajemným manželem: Na Slovensku je slavný, takže je zvyklý na paparazzi

Tereza Kostková promluvila o manželovi Super.cz

Je to sotva týden, co fotografové poprvé nachytili moderátorku StarDance Terezu Kostkovou (42) s jejím tajemným manželem, slovenským režisérem Jakubem Nvotou , kterého si v létě vzala. Že snímky pronikly na veřejnost, ji netrápí.

"A netrápí to ani Kubu, on je na Slovensku také dost slavný, tak už si něco takového prožil. Vůbec jsme to neřešili," řekla nám po sobotním kole taneční soutěže. Zasmáli jsme se společně, když jsme se vrátili k tomu, že její bývalý manžel Petr Kracik dokonce pár médií na jejich svatbu, která se konala v kostele na pražském Strossmayerově náměstí, pozval. "Mě tedy nemrzí, že tentokrát tam žádná média nebyla. Soukromí je soukromí, já to takhle mám," uvedla k tomu.

S Terezou jsme se bavily i o jejích šatech, které jí na StarDance navrhuje Taťána Kovaříková. Má je sice ušité na míru, ale pak se vrací do butiku. Když by si je chtěla opět vypůjčit, je to možné. "Pokud si je nekoupí dáma, která má podobnou postavu jako já. Loni jsem to tak párkrát na nějaké moderování udělala. Ale není to nutné. Mám asi desatery dlouhé šaty doma, takže si podle příležitosti mohu vybrat z vlastních zásob," přiznala.

Její šatník tak prý vypadá trochu jako kostymérna na StarDance. A je dost prostorný, protože ani její muž nestrádá s jednou poličkou a dvěma ramínky. "Vejde se mu tam všechno, co potřebuje. Mám kolem sebe prostoru dost," dodala Tereza. ■