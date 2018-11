3 x 10 včetně od Chlopčíka: Veronika Arichteva byla v šoku. A také ráda, že nemusela tančit africky polonahá

Veronika Arichteva byla tentokrát s verdiktem poroty velmi spokojená. Super.cz

Africké copánky. To bylo k radosti Veroniky Arichtevy (32) všechno, čím se kostým v posledním dílu StarDance přizpůsobil angolské písni, na niž s Michalem Necpálem tančili rumbu. Další africké prvky by bývala přivítala jen velmi nerada.

"Opravdu bych nechtěla mít černý make-up a obléknout sukýnku ze slámy a na prsou jen náhrdelník. Divákům by se to možná líbilo, ale mému muži už méně," zmínila manžela, režiséra seriálu První republika Bisera Arichteva, který jí chodí na každé kolo fandit.

Chtěla ho potěšit i tím, že by v kole s názvem Cesta kolem světa tančila na bulharskou píseň, bohužel se ale žádná vhodná nenašla.

Tentokrát se Verče rumba obzvláště povedla a i ona sama se při ní cítila silná v kramflecích. "To, že jsme dostali tři desítky, včetně té od Zdeňka Chlopčíka, o kterém jsem si myslela, že ji pro nás ani nemá, už o něčem svědčí," byla spokojená s vítězným verdiktem poroty v tomto kole herečka.

Rozebrali jsme i to, že se v médiích psalo o tom, že má se svým tanečníkem napjaté vztahy a hádají se. "To je hloupost. Tréninky jsou super. Ale protože jsme oba podobné nátury, tak je logické, že se občas na tréninku hádáme. Ale spíš po sobě štěknem jenom v legraci a pak je to zase v pohodě," uzavřela. ■