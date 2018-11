Fotila polonahá v pořádné zimě: Nová Česká Miss Lea Šteflíčková se svlékla v teplotách těsně nad bodem mrazu

Lea Šteflíčková Super.cz

Česká Miss Lea Šteflíčková (20) předvedla, že je jako modelka profesionálka. Fotila v ranních hodinách v teplotách těsně nad bodem mrazu polonahá. Zvládla to ale výborně. "Už jsem na to zvyklá. O tom je modeling. Není to vždy procházka růžovou zahradou. Jak jsem chodila hodinu před balkónem, tak už mi ani nepřipadalo, že je taková zima," řekla Super.cz s úsměvem Lea.