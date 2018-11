Poprvé od zásnub promluvila: Jasmina Alagič se konečně vyjádřila k tomu, jak ji Rytmus požádal o ruku

Jasmina Alagič se vyjádřila ke svým zásnubám s Rytmusem Foto: Instagram Rytmuse

Její status je dlouhý až předlouhý, a pro ty, kteří už dobře nerozumí slovensky, jsme si jej dovolili volně přeložit. "Dnes je to týden, co jsem odpověděla na tu nejkrásnější otázku. Ve vteřině, bez zaváhání, jak to jen ti, kteří se v životě najdou, mají. S obrovskou láskou a hrdostí na takového muže, jakým jsi Ty, Ti v náš velký den slíbím být Tvojí ženou až do konce života," vyznala se Jasmína.

"Ten nahoře (klidně si ho pojmenujte každý podle sebe) je k nám tak laskavý a štědrý, že mu za to všechno nikdy nepřestaneme děkovat. Žádný další život se nekoná, žádný další den se nebude opakovat, a proto každý můj okamžik musí být krásný. Protože pro něj odjakživa žiju, dnes jsi tím mým krásným okamžikem Ty, a já si nás budu užívat, dokud budu moci," pokračovala.

"Jediné, co je v životě opravdu důležité, je najít toho nebo tu, kteří tě dělají skutečně šťastným člověkem. Nic jiného důležité není, jen tvoje štěstí, protože jenom potom ho můžeš šířit dál. Miluju tě, Rytmusi, mám vás ráda a děkuji, že se vám mohu svěřit," otevřela srdce svým followerům Alagič. ■