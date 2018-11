Chtěli byste s ní taky do vany? Tereza Kerndlová opět provokuje v sexy prádelku!

Zpěvačka má skvělou figuru. Foto: instagram T.Kerndlové

Přestože ji za pár jejích svůdných snímků několik fanoušků odsoudilo, má stále ty, kteří jsou z každé její fotky nadšení. A jim dělá Tereza pravidelně radost. Tentokrát se Kerndlová nechala zvěčnit ve spodním prádle ve vaně a následně na hotelovém balkóně v rakouských Alpách, kde ji zahříval slušivý kožíšek.

„To je ale krásná vana a k tomu zbytku se raději nebudu vyjadřovat, neboť ani celý slovník nestačí vyjádřit to, co vidím,“ připsal jí jeden z fanoušků k fotografii. Nutno říct, že je jen pár lidí, kteří by s ní na romantický výlet do hor, kde si užívala, nechtěli vyrazit. ■