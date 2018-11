Místo deky může používat vlasy: Česká Miss se potí v o půl metru prodloužené hřívě

Lea Šteflíčková si nechala o půl metru prodloužit vlasy Super.cz

"Mě už skoro dva roky vlasy nerostou, takže bych tam byla jediná s vlasy po ramena. A hlavně skoro všechny holky tam mají příčesky. A nejen to," pohovořily jsme o dívkách například z jihoamerických zemí, které před Miss Universe procházejí farmami krásy a mají nejrůznější plastiky, silikonová ňadra, a dokonce i odstraněná žebra, aby byly štíhlejší v pase.

"Já jsem se sebou spokojená a nic bych neměnila, kromě těch vlasů. Na finále si ještě nalepím řasy, ale jinak mezi nimi budu asi jako jedna z mála přírodní. Tak uvidíme, jestli to bude výhoda anebo tam mají rádi spíš ty umělé holky," krčila rameny.

Lea na sobě maká před soutěží, na kterou odjíždí koncem listopadu, také v posilovně, aby měla skvělou figuru. Nicméně to tak důležité není. Miss Universe je totiž jedinou soutěží krásy, kde už není součástí finále promenáda v plavkách. "Je to divné, myslím, že by promenáda v plavkách měla být a holky by měly ukázat, jaká mají krásná těla a křivky, takže je to trochu špatně," není zastánkyní tohoto amerického trendu Lea. ■