Co je to za holku? Předloňské České Miss se nevyvedl zákrok u kadeřníka. A tyhle ženské křivky taky neměla

Andrea Bezděková radikálně a trochu nedobrovolně změnila image.

"U kadeřníka jsem si chtěla nechat sjednotit barvu a zbavit se odrostů. Úplně takhle jsem si to nepředstavovala, ale brunetka je taky dobrá, ne? Nepoznali mě ani v agentuře," svěřila Andrea. Právě v agentuře byl se změnou barvy trochu problém, když Andreu nabízejí jako světlovlasou a najednou jim přijde tmavovláska.

To ovšem není jediný Andrein problém s vizáží. Rozhodla se totiž, že chce už doopravdy vyzkoušet modeling v zahraničí a to dlouhodobě, ne na 14 dní jako letos v Portugalsku. A agentura ji posílá od Nového roku do Hongkongu.

Tam ovšem vyžadují ultraštíhlé krásky a Adrea má nyní trochu ženštější křivky. "Chybí mi ještě pár centimetrů, to je pravda. Ale ještě mám čas. Ovšem nepříjemné je, že je to to takhle před Vánocemi. Bude to hodně o silné vůli," dodala Bezděková. ■