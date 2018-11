Svá těhotenství oznamuje ve velkém stylu: Čtyřicetiletá modelka hrdě pózovala s bříškem

Modelka Erin O´Connor je těhotná. Profimedia.cz

„Nikdo to nevěděl, tohle je poprvé, co to říkám. Bylo to velmi střežené tajemství. Díky bohu za všechny zimní kabáty,“ uvedla O´Connor před čtyřmi lety, když byla v očekávání poprvé. Modelce se vůbec daří držet si soukromí pod pokličkou. Teprve po gratulacích, které ji tehdy zahrnuly, napsala, že jejím partnerem a otcem dítěte je „úžasný“ Steve Gibson. Na sociální síti ho neprezentuje, do společnosti příliš nevodí.

Ještě před narozením syna Alberta v červenci 2014 Erin vyslovila přání, že by s partnerem chtěla víc dětí. „Co nejvíc, když budeme mít štěstí,“ napsala. Může být spokojená, přání se jí, jak vidno, plní.

Kariéra O´Connor odstartovala v devadesátých letech, modelka se objevila na titulkách nebo stránkách všech významných magazínů včetně právě Vogue i na molech známých návrhářů jako John Galliano, Donna Karan, Giorgio Armani, Julien Macdonald, Jean-Paul Gaultier a dalších. ■