I po třech letech jim to stále klape: Takhle se vesele bavil Michal Viewegh ve společnosti své mladé přítelkyně

Michal Viewegh vyrazil s mladou přítelkyní do kina. Profimedia.cz

Dobám, kdy spisovatel Michal Viewegh (56) svou novou známost před veřejností skrýval už dávno odzvonilo. Teď už slavného autora Báječných let pod psa jeho o šestnáct let mladší Monika doprovází do společnosti při každé příležitosti a vzájemnou láskou se pár na akcích netají.