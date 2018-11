Dary a pozitivní energii dostává Tomicová nejenom od fanoušků: Hádejte, čím ji potěšil během StarDance její manžel

Pavlu podporuje její muž Ondřej. Michaela Feuereislová

Týden co týden dělá Pavle Tomicové (56) během StarDance radost nejen velká podpora jejích fanoušků, ale také rodiny. Oporu má oblíbená herečka ve svém muži, kolegovi Ondřeji Malém, který jí od začátku obrovsky fandí. A nejen to. Dal jí i překrásný dárek.

„Úplně největší dárek je pro mě můj muž, dělá mi obrovskou radost to, jakým způsobem mě podporuje. A musím říct, že mi dal taky pěkný dárek,“ svěřila se Tomicová během pátečního tréninku na sobotní přenos StarDance.

„Celý život si odmítal koupit oblek a ignoroval různé společenské akce a oficiality, kde to bylo potřeba. Vždycky si ho půjčil, když bylo nejhůř. A teď si kvůli mně na StarDance nechal ušít oblek,“ pochlubila se herečka s tím, že ji hodlá manžel chodit podporovat do sálu na každý přenos.

„Chodí pravidelně a bude chodit. Jednou nemohl, protože natáčel, a teď si to zařídil tak, že v podstatě, dokud tady budu, tak to vypadá, že bude se mnou, což je úžasné,“ prozradila Pavla, které dodávají sílu také její fandové. „Minulý týden, jak jsem bojovala s virózou, tak lidi mi posílali do divadla med, ať se uzdravím. Bylo to od nich moc pěkné,“ svěřila se Tomicová. ■