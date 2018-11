Po drsném rozchodu, který jí zlomil srdce, už v lásku nedoufala: Slavná zpěvačka ale znovu našla štěstí

Kylie Minogue je znovu šťastná po boku Paula Solomona. Profimedia.cz

Kylie se pak několikrát vyjádřila v duchu, že už ani nedoufá v partnerské štěstí. Ale našla ho. „Jde to skvěle, je to úžasné. Zrovna když si říkáte, jestli k tomu vůbec někdy dojde, tak se to stane,“ řekla o novém vztahu v rozhovoru s Jonathanem Rossem. Tak držme pěsti, aby jí to tentokrát vyšlo.

Její nový partner Paul Solomon je kreativním ředitelem britské verze magazínu GQ. Seznámili je společní přátelé. Vztah, který trvá od února, potvrdili v dubnu. ■