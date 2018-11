Podvod na diváky? U neúspěšného filmu s Luckou Vondráčkovou se manipulovalo s hodnocením

Lucie Vondráčková ve filmu The Perfect Kiss Foto: The Perfect Kiss

Romantická komedie The Perfect Kiss v hlavní roli s Lucií Vondráčkovou (38) u diváků neuspěla. Během prvního víkendu se nedostala ani do dvacítky nejnavštěvovanějších titulů a rychle mizí z kin .

Kdosi se navíc pokusil zfalšovat hodnocení komedie na Česko-Slovenské filmové databázi, kde diváci komentují a hodnotí filmy. Ještě když jsme vás informovali o možné záměně kanadského snímku za erotický počin z roku 2004 s názvem Perfect Kiss, měl film hodnocení zhruba kolem 45 procent. A dostával až podezřele často pětihvězdičkové, tedy nejvyšší hodnocení, srovnatelné s nejslavnějšími oscarovými snímky.

Film byl přitom velmi negativně komentován a podezřelých čísel si skuteční uživatelé webu ihned všimli. „Tohle hodnocení je jen díky účasti klikacích farem, reálné hodnocení je tak 5 %,“ napsal jeden z uživatelů populárního filmového webu. „30 najednou registrovaných fake účtů tomu dalo plné hvězdy. Takže to sra*ka je,“ přidal se další.

Majitelé webu po četných stížnostech zasáhli a na podezřelé účty si posvítili. Nakonec zjistili, že uživatelské účty, které filmu dávaly nejvyšší hodnocení, měly založený profil ve stejný den i hodinu.

Bylo tak jasné, že se nejedná o objektivní hlasy diváků. Poté, co byla tato hodnocení smazána, propadla se oblíbenost filmu The Perfect Kiss na žalostných 15 %. To se u filmu s Luckou Vondráčkovou povedlo jen Decibelům lásky, jež spadly ještě o procento níž. I trilogie Babovřesky se totiž dostala nad dvacetiprocentní hranici. The Perfect Kiss tak na filmové databázi spadlo do kolonky "odpad". ■