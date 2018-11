S běháním na StarDance nepřestal: Neuhodnete, kolik stovek kilometrů má Dalibor Gondík v nohách za měsíc!

Moderátor se svou tanečnicí Alicí Stodůlkovou Foto: archiv České televize

„Naposledy jsem dostal dnes ráno od sestry, že zase na StarDance běžím,“ prozradil nám herec a moderátor, který pravidelně běhá už několik let. „Tu kilometráž jsem moc nesnížil. Z čtyři sta kilometrů to je asi tři sta padesát nebo tři sta za měsíc, takže je to stále dobré,“ dodal se smíchem Dalibor.

I přesto má stále energie na rozdávání, což předvádí každou sobotu při živých přenosech StarDance. Jediné, co ho od minulého týdne brzdí, jsou jeho bolavá záda, o která se mu stará profesionální masér.

„Je pravda, že Karel se o mě stará již druhý týden, a i zítra ho čekám, protože mi napsal zprávu s několika vykřičníky a tam bylo: „Doufám, že jsi na mě nezapomněl“. Tak jsem mu odepsal, že ne, a hlavně že moje záda na něho nezapomněla. Snad to ale už bude lepší,“ svěřil se Super.cz Gondík. ■