Bývalá porotkyně pěvecké soutěže v bikinách: Povedlo se jí zlepšit figuru, jak si předsevzala?

Nicole Scherzinger Profimedia.cz

„Jen tu tak čekám na instalatéra,“ píše Nicole Scherzinger (40) u snímku u vodopádu, který zveřejnila na sociální síti a jenž by obstál i v plavkovém katalogu. Někdejší členka dívčí kapely Pussycat Dolls a porotkyně X Factoru oslavila čtyřicátiny ve skvělé formě. O to jí ostatně šlo.

„Ach bože, na to číslo nemůžu ani pomyslet, ani vyslovit to nejde. Cítím se na sedmadvacet, takže to číslo se mi zdá šílené. A ne v dobrém. To je důvod, proč tak tvrdě makám, abych se dostala do formy. Chci mít tu nejlepší figuru, až dosáhnu TĚCH narozenin,“ řekla na adresu červnových čtyřicátin.

Scherzinger trochu přeháněla, s postavou nikdy neměla problém. Ostatně, její figura je tématem při téměř každém rozhovoru, který Nicole dá. Pro Woman´s Health uvedla, že nejdůležitější radou, kterou sama v tomto směru dostala, je vše udržet v rovnováze. A nějaké konkrétnější tipy? „Milujte a akceptujte sami sebe. Hodně spěte, spánek dělá obrovský rozdíl. A pijte hodně vody,“ potvrdila slova všech modelek, zpěvaček, hereček, kterých se kdy někdo na rady na krásu ptal. A taky hodně cvičte, podle fotek, které v posledních měsících zaplnily zpěvaččiny sociální sítě. Mise splněna.