Neoplývá pouze krásným úsměvem a sexy postavou: Neuvěříte, kolika jazyky mluví modelka Tereza Budková

Modelka a I. česká vicemiss z roku 2009 se prací na přehlídkových molech a před fotoaparátem živí už pár let. Tereza Budková (28) dostává nejvíce zakázek ze zahraničí, kvůli kterým si také nechala zvětšit své poprsí. A udělala dobře. U našich sousedů ji milují a práci tam má jistou až do důchodu.

„Německo a Rakousko mám pořád a v podstatě od mých devatenácti let se pohybuji víceméně jenom tam, protože jsem tam chytla dobré klienty, kteří si mě berou stále. S jedním katalogem já od těch devatenácti rostu až do teď a budu tam klidně až do šedesáti. Oni mě mají rádi, takže si myslím, že to i vyjde, když se na to budu cítit,“ prozradila nám krásná Tereza.

Ta také kvůli práci za hranicemi musí dobře umět jazyky. Překvapilo nás, kolik jich ovládá. „Nemám moc němčinu ráda, pro mě je to tvrdý jazyk. Takže mám radši angličtinu, španělštinu, italštinu. Nějakou dobu žila v Itálii s maminkou, učila jsem se španělsky a nejvíc mluvím anglicky, je to jazyk, kterým se domluvím všude,“ svěřila modelka, která už dva roky randí s hokejovým brankářem Ondřejem Pavelcem (31).

Na rodinu ale sexy brunetka zatím nepomýšlí. „O rodině zatím nepřemýšlím. Měla jsem šílené léto, byla jsem tam každý víkend a přes týden jsem ráda, že můžu být teď doma a užívat si podzimu. A už od prosince mám práci jistou a bude toho hodně,“ dodala Tereza na otevření obchodu s přírodní kosmetikou. ■