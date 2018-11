Víme, jak mezi Benem Cristovaem a Katkou Kasanovou přeskočila jiskra. Něžnosti si zkusili nejdřív před kamerou

Kateřina Kasanová konečně promluvila o vztahu s Benem Cristovaem. Super.cz

Když jsme se tedy potkali s držitelkou titulu Miss Face Czech Republic 2017 na focení kampaně veletrhu krásy, tak jsme nemohli toto téma opomenout a pokusili jsme se zjistit nějaké podrobnosti.

Je známo, že Ben obsadil Kateřinu do videoklipu k singlu Naha. Vznikl jejich vztah díky natáčení intimních scén, nebo spolu už dávnou randili? „Vzniklo to všechno nějak díky natáčení. Je to mezi námi krásné. Jsem spokojená, šťastná a zamilovaná,” říká Kateřina.

Kasanová bude od 8. listopadu do 9. prosince soutěžit v čínském městě Sanya na finále Miss World. Pár bude mít tedy měsíční pauzu. „Budu na soutěži měsíc. Určitě mi bude chybět a nebude to jen on, ale i moje rodina a přátele. S nadšením využívám příležitost, že tam vůbec můžu jet a doufám, že si to tam užiju,” říká Katka s úsměvem.

Vzhledem k tomu, že Miss World se letos koná v zemi, ve kterém je internet a s ním spojené komunikační kanály omezen, tak se Katka a Ben musí připravit na to, že jejich spojení bude komplikované. „Čína je na sociální sítě špatná, člověk se nemůže přihlásit na sociální sítě. Budeme to muset udělat určitými oklikami. Já se na to připravuju,” culí se Kateřina Kasanová. ■