Přítel popálené Týnuš nemá ve tváři ani stopu po ohni: Blogerka zůstane v Turecku ještě pár týdnů

Viktor Hajíček Super.cz

„Byl jsem popálený méně než Týnuš a muži se navíc hojí rychleji. Takže jsem v pořádku. Týnuš ještě zůstává v nemocnici, ale předpokládám, že do konce listopadu bude doma. Vánoce určitě strávíme spolu. A jsem přesvědčený, že také žádné pozůstatky ze zranění jí nezůstanou,“ řekl nám Viktor Hajíček, který se musel vrátit domů kvůli pracovním povinnostem. „S Týnuš jsem v kontaktu po telefonu a Skype, na víkendy tam i létám,“ dodal, když jsme se s ním setkali na otevření obchodu v nákupním centru v Hradci Králové.

Léčení v istanbulské nemocnici si pochvaloval. „Jde o síť soukromých nemocnic, které jsou i v Evropě. Je to tam jako v pětihvězdičkovém hotelu a ta nejkvalitnější péče. Léčba složitá nebyla. Používají se jen různé mastičky a čeká se, až se odloupnou jednotlivé vrstvy kůže a naroste nová,“ vysvětlil Viktor, jehož obličej momentálně vypadá, jako by se třeba před týdnem spálil na sluníčku na dovolené. „Jen jsem si musel ostříhat vlasy na ježka, protože jsem je měl upálené. A i řasy už mi zase narostly,“ řekl Super.cz.

V Česku se sice psalo, že v Turecku probíhá soud, který by řešil míru zavinění i odškodnění, to ale podnikatel odmítá. „O ničem takovém nevím. Jednáme s restaurací o mimosoudním vyrovnání. Je to mezi českými a tureckými právníky. Týnuš bych přál, aby dostala co nejvíc,“ upřesnil Hajíček.

Na Turecko ale nezanevřel. „Rádi dotahujeme věci do konce, tak bychom chtěli dokončit i naši tureckou dovolenou a podívat se oblasti Kappadokie, kam jsme měli namířeno. A nevylučuju ani to, že si zajdeme na večeři do restaurace, kde se ten incident odehrál,“ šokoval nás Hajíček.