Leoš Mareš se už na pódiu nejspíš svlékat nebude. Manželka si to moc nepřeje

I Monika Marešová bude aktivní v přípravách koncertu svého muže. Super.cz

„Na koncerty se strašně těším. Hodně si o tom povídáme. Je přirozené, že to spolu řešíme. Samozřejmě, že se nestavím do pozice člověka, který by mu říkal, jak to má dělat, spíš se o tom bavíme,” říká Marešová. Ta bude i v případě těchto koncertů zodpovědná za merchandising, to znamená, že se bude podílet na vzniku upomínkových předmětů.

Ptali jsme se jí, jestli Leošovi už něco kategoricky zakázala. „Nejsem takový typ člověka, který by zakazoval, protože já sama to nemám ráda. Já sama mám pak tendenci udělat úplný opak. Je pravda, že jsem se dnes dívala na videa, jak se svlékal. To už bych nedělala,” smála se Monika a dále svůj postoj dovysvětlila: „Mně nevadí, že se svlékne před holkama, ale myslím si, že jsou jiné věci, které se dají dělat.”