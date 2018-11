Sexy modelka předvedla luxusní podprsenku za téměř 23 miliónů! Podívejte se, jak v ní blonďatá kráska zazářila na mole

Elsa Hosk v ikonické podprsence Fantasy Bra Profimedia.cz

V New Yorku proběhla nejočekávanější přehlídka roku Victoria´s Secret Fashion Show a i letos byl vybrán jeden andílek, aby předvedl nejhonosnější kousek z celé kolekce. Ikonickou podprsenku Fantasy Bra měla tu čest tentokrát vynést švédská topmodelka Elsa Hosk (30) a bylo se opravdu na co dívat.

Luxusní podprsenka v hodnotě necelých 23 miliónů korun je poseta celkem 2100 krystaly od značky Swarowski. Zdobena je převážně topazem a stříbrem a má více než 71 karátů. Doplněna je o stříbrné pásky a velkým kamenem uprostřed. Vyhotovit ji trvalo neuvěřitelných 930 hodin.

Pro tuto módní přehlídku jsou dále typická také křídla, která však v případě bohatě zdobeného kousku byla navržena úsporněji než u jednodušších modelů.

Modelka, která pro značku Victoria´s Secret předvádí už od roku 2011 neskrývala nadšení ani trému. „Byl to pocit, který jsem nikdy necítila. Moje tělo se šíleně třáslo nervozitou. Byla jsem tak nadšená. Rozhodně to byl moment, na který nikdy nezapomenu. Je to nejkrásnější Fantasy Bra, jakou jsem kdy viděla,“ svěřila se ještě před přehlídkou blonďatá kráska. ■