Krásné a zároveň pohodlné: Pět tipů na podprsenky, které vás nadchnou

Podprsenka, která se o vás postará

Kdyby se podprsenkám uděloval titul královny krásy a pohodlí, bude Spacer 3D Antoinette žhavou kandidátkou. Zdobí ji květinový motiv na košíčcích a krajkový obvod, zatímco speciální materiál, ze kterého je vyrobená, chytře odvádí tělesnou vlhkost pryč od těla. To oceníte v parném létě i v zimě, kdy tak často střídáme venkovní chlad s přetopenými místnostmi. Tak co, uděláte z Antoinette svou spojenkyni do jakéhokoli počasí?