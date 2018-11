Francouzská šansoniérka jí přinesla štěstí: Badinková vyhrála jedenáctý díl Tváře a probojovala se do finále

Michaela se tentokrát proměnila v Édith Piaf. Foto: archiv TV Nova

V kostýmu francouzské hudební legendy Édith Piaf byla k nepoznání. A to nejen kvůli krátkým vlnitým vlasům nebo tenkému obočí, tolik typickému pro světově proslulou šansoniérku. S písní Padam, Padam se prala Míša celý týden, ale nakonec to stálo za to.

Známá herečka dostala na konci epizody nejvíce bodů, a získala tak podruhé šek v hodnotě padesáti tisíc korun, který darovala stejně jako v šesté epizodě, kdy zvítězila jako Aretha Franklin, na charitativní účely.

A nejen to. Spolu s Terezou Maškovovu (22), Evou Burešovou (25) a Patrikem Děrgelem (29) se tak probojovala do finále, kde se utkají o absolutního vítěze páté řady úspěšné show. ■