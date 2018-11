Tohle vás dojme: Zpověď Marka Dědíka ze StarDance o tom, jak ho změnilo narození syna

Marek Dědík s manželkou Terezou a synem Bertramem Foto: Lenka Hatašová

Před dvěma měsíci vstoupil do stavu manželského a brzy bude i s manželkou Terezou slavit první narozeniny svého syna Bertrama. Tanečník Marek Dědík (35), kterého znáte důvěrně z úspěšného tanečního formátu StarDance, poprvé otevřeně promluvil o tom, jak se mu s rodinou změnil život.

„Za poslední rok nabral můj život úplně jiný rozměr, než měl doposud. Narozením našeho syna Bertrama se mi změnil život. Ten otcovský je lepší, pozitivnější a také mnohem zábavnější. Není den, abych se s ním aspoň trošku neusmál. Bertram je kouzelný a dává mi spoustu energie, kterou mi posléze pochopitelně také bere. Je to totiž neskutečně aktivní dítě,“ přiznává tanečník a choreograf, který v letošní deváté řadě StarDance vyfasoval pod svá taneční křídla herečku Pavlu Tomicovou (56).

Jediné, co Marka v tuhle chvíli trápí, je, že na syna nemá tolik času, kolik by si přál. „Malý roste a mění se hrozně rychle. Nechci ztratit ani minutu, kterou můžeme být spolu. Kdo má děti, ten pochopí. Jakmile mi to má práce dovolí, spěchám vždy domů za Bertíkem a Terezkou,“ přiznává šťastný táta.

„Otcovství mi změnilo život. A nedávná svatba také. Byl to jeden z nejsilnějších okamžiků v mém životě. Prožili ho s námi rodiče i nejbližší kamarádi. Tereza a Bertram jsou teď tím nejdůležitějším. Neměnil bych ani za 5 miliónů dolarů nebo tři cihly zlata,“ uzavírá Dědík. ■