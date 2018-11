Touží po zadečku, jaký má Jennifer Lopez. Manželka Leoše Mareše proto dře ve fitku třikrát týdně

Monika Marešová Super.cz

Ti, kteří sledují Moniku Marešovou (37) na Instagramu, se stejně jako my jistě domnívají, že maká v posilovně denně, ba dokonce někdy zvládá i vícefázové tréninky. Manželka Leoše Mareše nás uklidnila, že to prý není zase až tak horké.

„To asi jen tak vypadá. Chodím cvičit dvakrát, maximálně třikrát v týdnu, abych řekla pravdu, tak na to jindy není čas. Je ale pravdou, že jsem se do toho teď pustila a hrozně mě to baví,” říká Monika, která necvičí pouze pro tělo, ale také pro ducha. „Mám to jako čističku hlavy a psychologa,” říká Monika.

Na uvedení nové designérské kolekce se předvedla v odvážném outfitu inspirovaném hip-hopem a světem rapu. Osobně svůj styl přirovnala k Jennifer Lopez (49), načež jsme reagovali tím, že přece jen nemá tak oblý zadek jako JLo. „Mám zadek, pracuju na něm,” lehce dotčeně a s humorem uvedla vše na pravou míru Monika. ■