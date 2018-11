Ještě si ji pořádně užijme. Zanedlouho Dara Rolins frnkne na měsíc do teplých krajin

Dara zůstává konstantní ve svých cestovatelských plánech. Super.cz

Stránky v diáři Dary Rolins (45) jsou v nadcházejících dnech hustě popsané povinnostmi a aktivitami. Od sedmadvacátého prosince bude na stránkách stát jediná poznámka, a to Bali. Popová diva se totiž opět chystá utéct na konci roku do teplých krajin.

Indonéský ostrov, kde si dlouhodobě pronajala dům, je pro ni jasnou volbou. „Už máme koupenou letenku. Odlétáme na měsíc s Laurou. Tentokrát tam budeme i na Silvestra," tetelí se zpěvačka.

Ostrov bohů a démonů navštíví Rolins už poněkolikáté. Cítí se tu jako doma. „Je to místo, kde funguje moment načerpání a dočerpání energie. To po rušném období na konci roku potřebuji. Je to vyzkoušený, tak proč bych to měnila, já jsem v tom hrozná konzerva," směje se Dara Rolins. ■