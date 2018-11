8 hvězd, které hrály náctileté, když jim ve skutečnosti bylo mnohem víc. A my jim to spolkli i s navijákem

Tito slavní si zahrály teenagery, když jim táhlo na 30. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Matt Damon

O hereckých schopnostech Matta Damona (48) není pochyb. O svých kvalitách nás přesvědčil v řadě filmů. Zahrát 17letého, když je vám 43, je ale opravdu úctyhodný výkon. Přesně to se však Mattovi podařilo v hudebním snímku Liberace!, kde si zahrál mladičkého Scotta Thorsona, milence Michaela Douglase. Obličej měl sice trochu vyžehlenější, ale klobouk dolů za tento výkon.

Olivia Newton-John

Většina herců ve slavné Pomádě už dávno nebyla teenagery, když se film natáčel. Jednou z takových byla i představitelka Sandy, Olivia Newton-John (70). Ta během natáčení oslavila 29. narozeniny. Do role 17leté ji dokonce vůbec nechtěli obsadit kvůli věku, nicméně ona trvala na tom, aby mohla předvést scény s Johnem Travoltou. Tvůrce svým výkonem evidentně přesvědčila.

Shirley Henderson

Vsadíme se, že byste britskou herečku Shirley Henderson (52) v roli Ufňukané Uršuly v sérii Harry Potter ani nepoznali. Jako 40letá však opravdu ztvárnila ducha 14leté dívenky a nikoho by ani nenapadlo cokoliv namítat.

Ian Somerhalder

Hollywoodský fešák Ian Somerhalder (39), který se proslavil rolí Damona Salvatora, se vryl do srdcí miliónů žen. Už málokdo ovšem ví, že 17letému Damonovi vdechl na plátně život už za prahem třicítky. Bylo mu 31 let, když se Upíří deníky začaly natáčet.

Kit Harington

Charaktery v oblíbeném seriálu Hra o trůny byly velmi mladé a Jon Snow nebyl výjimkou. 17letého bastarda Neda Starka ztvárnil herec Kit Harington (31), když se začalo natáčet, bylo mu 22 a společně se svou postavou stárnul a zmužněl. V knižní předloze bylo Jonu Snowovi dokonce teprve 14 let.

Gabrielle Carteris

Potrhlé Andree Zuckerman v seriálu Beverly Hills 90210 bylo 16 let. Zahrála si ji však tehdy 29letá herečka Gabrielle Carteris (57), která byla z představitelů hlavních postav nejstarší. Kdo by to do ní tehdy řekl, že?

Jennifer Grey

Baby nebude sedět v koutě, a to ani když je jí 27 a hraje sedmnáctku. Drobounká Jennifer Grey (58) už dávno nebyla náctiletou dívenkou, kterou v Hříšném tanci ztvárnila. A my jí to všechno věřili!

Leonardo DiCaprio

Není role, kterou by Leonardo DiCaprio (44) nezvládl, a i když za ni třeba ne vždy dostane Oscara, jeho snahu opravdu ceníme. 16letého Franka Abagnala ve filmu Chyť mě, když to dokážeš, ztvárnil, když mu bylo 28. Frank sice ve svém životopisném příběhu často využíval svého staršího vzhledu, nicméně i tak Lea dělil od jeho postavy poměrně velký věkový rozdíl. Ani s věkovými rozdíly však Leo nemá problém, jak víme, jeho současné partnerce je pouhých 21 let. ■