Erbová promluvila o dalších útocích na svoji osobu! Někdo má neustále potřebu komplikovat jí život

Vlaďka Erbová Super.cz

„Bylo to nepříjemné. K výrobě adventních věnců prodáváme anděly a náramky a volili jsme prodej cestou Instagramu. Když jsme chtěli vyrobit fotografie a přidat, tak se to nepodařilo. Založili jsme nový instagramový účet, napsalo se to lidem, tak snad se to mezi veřejnost dostane,“ řekla Super.cz Vlaďka.

Trestní oznámení tentokrát podávat nebude. Sama říká, že si tím nebude kazit dny. „Já jsem v poslední době docela zvyklá, neustále se mi někdo někam snaží dostat. Přišla jsem i o svůj e-mail, nechala jsem si zajistit účty, ale Instagram úplně zajistit nešel,“ vysvětluje.

„Hodila jsem to za hlavu. Vlaďka dětem je o tom, abychom pomáhali nejmenším. Nehlásila jsem to, ani nebudu. Vyřešili jsme to nejjednodušší cestou, kazit si den není potřeba,“ říká.

Kdo za útoky stojí, netuší. „Lidí, kteří nepřejí, je víc, nechci na nikoho ukazovat, tak jak jsem to nedělala ani v minulosti. V případě erotických inzerátů na svoji osobu jsem nahlásila neznámého pachatele, a že se pojmenoval, to jsem dopředu netušila,“ dodala.