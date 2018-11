Vdávat se bude v červených šatech! Exmanželka Petra Jandy promluvila o svatbě

Martina Jandová Super.cz

„Svatba neproběhla, ani jsme ji neplánovali. Svatba bude, nebojte. Péťa už to plánoval v létě, já to mám vysněné ještě jinak, bude to překvapení. Nejsem plánovač svatby, mám ráda spontánní okamžiky, ale je pro mě důležité, aby tam byli určití lidé - moje maminka, dcera, nejbližší rodina,“ řekla Super.cz Jandová. „Najednou to přijde a bude to,“ dodala.

Jasno má ale v tom, jak budou vypadat svatební šaty. „Budou červené, to chci stoprocentně. Představu mám,“ uzavřela na charitativní akci pro nadaci Vlaďka dětem.