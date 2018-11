S milionářem to Barbaře Kautmanové nevyšlo, zato vydělává její dcera: Rozárka (10) už má výstavy v Dubaji i Římě

Barbara Kautmanová podporuje dceřin umělecký talent. Michaela Feuereislová

O svém ex Michalu Červínovi (48), kterého "vyhrála" v reality show Vem si mě!, s jejich společnou dcerou Rozárkou mluví jen v dobrém, i když jí samotné vztah nic moc hezkého nepřinesl. "Když se s ní bude chtít setkat, záleží to jen na ní," krčila rameny Barbara Kautmanová, když jsme ji potkali na křtu kalendáře pro IKEM, který pořádala její kamarádka.

Téma Červín, který si momentálně odpykává trest za majetkové podvody, jsme tím uzavřeli, zato bylo co povídat právě o její dceři, na kterou je pyšná. Rozárka má velké výtvarné nadání, které Barbara dokázala využít i komerčně. Už nějaký čas se věnuje módě, a právě dceřiny obrazy, které začala malovat mezi pěti a sedmi lety, zaujaly i v módním a uměleckém světě.

"V limitovaných kolekcích se tisknou na hedvábí, hlavně na šátky, kterých je zatím pětačtyřicet vzorů. Rozárka maluje různými styly, něco připomíná kubismus, něco třeba tvorbu Vincenta van Gogha, podle nálady. Jeden obrázek třeba namalovala, když zažila šikanování, takže je to i taková terapie," svěřila nám Barbara.

Obrazy na hedvábí natažené v rámech Rozárka také vystavuje. V Praze je můžeme vidět třeba v Divadle Na Maninách, ale vystavovaly se už i v jednom z nejluxusnějších pětihvězdičkových hotelů na Palm Jumairah v Dubaji. "A teď připravujeme výstavu v Římě," doplnila Kautmanová.

Zažertovali jsme, že ji dcera vlastně živí, a jestli by to neměla řešit sociálka. "No pro jistotu jsem si to zjišťovala i u kamaráda právníka, ale o vykořisťování a dětskou práci nejde. Rozárku malovat baví, ale jinak je úplně normální holčička, která chodí do normální školy a má normální dětské radosti," upřesnila Barbara. ■