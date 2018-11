Zpěvačka Tena Elefteriadu z dua Martha a Tena promluvila o svém boji s rakovinou

Tena se svou starší sestrou Marthou (vlevo), která jí je oporou. Herminapress

„Ta moje nemoc začala takovým záhadným způsobem, že jsem za rok zhubla asi dvacet kilo. Neříkám, slušelo mi to, to každopádně. Udělala se mi taková tvrdá velká boule, šla jsem na vyšetření a zjistili, že tam nic není, že tam není pozitivní nález a jednoho krásného dne jsem opuchla v obličeji tak, že jsem nepoznala sama sebe,“ svěřila se zpěvačka.

Odvezli ji do nemocnice, kde podstoupila řadu vyšetření a následně si vyslechla, že má Hodgkinův lymfom, nádorové lymfatické onemocnění. Podstoupila náročnou chemoterapii a moderní biologickou léčbu s využitím kmenových buněk. Lékaři jí tehdy dávali jen padesátiprocentní naději, že se vyléčí.

„Řekla bych, že moje 13. komnata je v tom, že jsem to vzdala. Já jsem vůbec nebojovala. Byla jsem spíš naprosto pasivní a myslela jsem si, že je vlastně konec. Moje dvojčata, kterým bylo pětadvacet, byla strašně vyděšená. Chodila mě navštěvovat do nemocnice a já tam seděla s holou hlavou. Bylo to nepříjemné,“ svěřila se Tena, která nedoufala, že se z nemoci dostane.

„U mě vládla ta pasivita, já jsem se odevzdala osudu, někdo říká, že bojuje, ale já jsem vůbec nebojovala. Martha mě chodila navštěvovat hodně často,“ promluvila o své nemoci Tena, které se podařilo vyléčit. „Je to pět let, co jsem v uvozovkách zdravá. Ta nemoc se samozřejmě může vrátit a nemusí, já se cítím zdravá, chodím na kontroly jednou za rok a je vše v pořádku,“ řekla Tena v premiérovém díle 13. komnaty, která bude odvysílaná tento pátek. ■