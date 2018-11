Slavnou modelku se snažili zahanbit kvůli této fotce. S uštěpačným komentářem si vtipně poradila

Chrissy Teigen Profimedia.cz

Modelka Chrissy Teigen (32) je k fanouškům hodně otevřená, co se jejího soukromí týče, a i díky tomu se zařadila mezi nejvlivnější lidi na sociálních sítích. Jenže internetoví trollové a hateři na vás jednoduše číhají všude a nestydí se komentovat ani věci, na které by vás nikdy nenapadlo upozorňovat.

Když modelčin manžel, zpěvák John Legend, sdílel na svém Instagramu fotku šťastné rodinky ze zákulisí populární soutěže Voice, kde bude porotcem, netušil, co tím způsobí. Na snímku je jejich dcerka Luna (2) s babičkou Vilailuck Teigen a Chrissy, jak krmí z láhve mladšího syna Milese (5 měsíců).

Nenapadlo by vás, že rodinný snímek může někoho pohoršit, ale právě to se stalo. „Ty už nekojíš,“ neodpustila si uštěpačný komentář jedna ze sledujících. Jenže to u Chrissy trochu narazila. „John nikdy nekojil,“ setřela ji modelka pohotovou odpovědí a její aktivita se neobešla bez povšimnutí fanoušků. „Je tak vtipná, já bych té mrše řekla, ať si laskavě hledí svého,“ vzdala Chrissy hold jedna z fanynek. „Přesně to si říkám, jen to nenapíšu,“ odpověděla Teigen se smajlíkem na konci.

Teigen, která obě děti počala formou umělého oplodnění, je proslulá tím, že si na ni hateři v žádném případě nepřijdou. Ať už komentují způsob, jakým děti počala, její poporodní křivky nebo způsob výchovy, většinou je vtipně odkáže do patřičných mezí. Ostatně i proto ji fanoušci tak strašně milují, a dokonce ji označují za „královnu internetu“. Jen tak dál, Chrissy! To se ti povedlo! ■