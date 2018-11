Avril Lavigne si vyrazila s miliardářským přítelem. Po letech zdravotních problémů už je konečně v plné síle

Avril Lavigne s přítelem Profimedia.cz

S lymskou boreliózou Avril bojovala dva roky. „Ležela jsem v posteli zkur**né dva roky,“ svěřila se v rozhovoru pro Billboard. „Je to bacil, takže musíte brát antibiotika, abyste ho zničili,“ vysvětlila Lavigne s tím, že se konstantně léčila antibiotiky a léky proti malárii. „Ale je to chytrý bacil. Přechází do cystické formy, takže současně musíte brát i další antibiotika. Trvalo to velmi dlouho, než mi ho diagnostikovali, takže to bylo dost na ho*no,“ přiznala nakonec zpěvačka.

Infekční onemocnění zpěvačku inspirovalo k vydání zbrusu nového alba Head Above Water. Ve stejnojmenné písni se zpovídá z těžkého období, kdy si myslela, že umírá, a doslova prosila Boha, aby jí pomohl „udržet hlavu nad hladinou“. Album by mělo vyjít v únoru. S touto zákeřnou nemocí bojuje i česká herečka Anna Kadeřávková. ■