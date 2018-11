Úspěch se nekoná: Film s Luckou Vondráčkovou týden po premiéře takřka zmizel z kin

Lucie Vondráčková ve filmu The Perfect Kiss Foto: The Perfect Kiss

Měl to být vánoční dárek pro fanoušky i Lucku Vondráčkovou (38), které se letos zhroutilo manželství s Tomášem Plekancem (36). Romantický film The Perfect Kiss ale u publika neuspěl a Lucce přidal další vrásky.

Herectví tato umělkyně vždy věnovala stejně energie jako zpěvu. Zahrála si ve filmech Nejasná zpráva o konci světa, Bathory i trilogii Babovřesky a jako dabérka je slyšet snad v každém druhém animovaném filmu. The Perfect Kiss měl být v její herecké kariéře posunem směrem ke kanadskému publiku. V české distribuci ale bohužel nezafungoval.

The Perfect Kiss měl českou premiéru 1. listopadu a diváci se na něj do kin nehrnuli. Během prvního víkendu se nedostal ani do dvacítky nejnavštěvovanějších titulů, kterou podle Unie filmových distributorů po 14 týdnech v kinech uzavírají Úžasňákovi 2 s 582 diváky.

Šance, že by diváci vzali film na milost a dali mu ještě šanci, je mizivá. Kina totiž reagují na poptávku a po týdnu titul vyřadila z programu. Pokud by si chtěl někdo na Lucku zajít v Praze, má šanci jen v Kině Radotín a Modřanském biografu, kde se uskuteční jediná projekce. Další šance ke zhlédnutí The Perfect Kiss je například v Bruntále, Chrastavě, Kynšperku nad Ohří či Napajedlech.

Romantická komedie dostane 30. listopadu šanci v Kanadě. Podle serveru IMDB se film, který režírovala Tina Adams čili Martina Adamcová známá jako četařka Babinčáková z Tankového praporu, bude hrát jen v Montrealu. „Žádný humor, žádná romantika. I sledování dopravního provozu na Sahaře je větší zábava,“ píše se v jediné recenzi na mezinárodní filmové databázi. ■