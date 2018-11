Manželství divošce Moravcové změnilo priority: Jednou z nejhezčích činností na manželství je dělání dětí

Nikol Moravcová se po svatbě vyklidnila, i když to tak možná na první pohled nevypadá. Super.cz

Jsou to už tři měsíce, co je z nespoutané rebelky vdaná paní. 18. 8. 2018 si Nikol Moravcová (31) vzala slovenského přítele Karola. Ptali jsme se jí, jestli se v jejím životě příchodem manželství něco zásadně změnilo.

„Jsem taková vyklidněnější. Jsem pořád víc a víc zamilovaná,” uvedla Moravcová na nedávné akci, na kterou oblékla odvážné kousky z kolekce navržené Jeremym Scottem. K tomu nasadila zrzavou paruku. „Na této práci mě baví, že můžu vypadat pokaždé jinak. Trošku jako herečky. Před chviličkou jsem ještě držela v ruce vysavač, teď mám v ruce zlatý mikrofon,” říká blogerka, kterou baví kontrasty. „Manžel bude překvapený, když přijdu domů z práce. Bude koukat, co se mu stalo s jeho blonďatou kudrnatou manželkou,” smála se Nikol.

Nemohli jsme se nezeptat, jestli manželé už plánují děti. „Samozřejmě, že se na to lidi ptají. Já odpovídám, že to plánujeme. Zjistila jsem, že to není tak jednoduché, jak by se zdálo. Existují kalendáře, plodné dny a podobně. Začnu se o to víc zajímat. Těším se na to. Jedna z nejhezčích věcí na manželství je dělání dětí,” dodala Nikol. ■