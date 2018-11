Dařina upřímná zpověď po zasnoubení Rytmuse: Není nutné za tím hledat negativní emoce

Takto Dara mluví o zasnoubení svého ex. Super.cz

Když se Patrik „Rytmus“ Vrbovský (41) po půl roce vztahu zasnoubil s Jasminou Alagič (29), tak se mnozí domnívali, že by to měla komentovat raperova expřítelkyně Dara Rolins (45). Zpěvačka ten pocit sice nemá, ale otázkám na toto téma se nevyhýbá . Z její výpovědi je cítit, že vztah se slovenským hudebníkem je pro ni už dávno uzavřenou kapitolou a sama se těší na nové příběhy.

„Já si myslím, že celý vývoj věcí dospěl do momentu, kdy jsme se rozhodli vztah ukončit v klidu a míru. Měla jsem velkou radost, když si Patrik našel novou přítelkyni, protože to tak mělo být,” svěřila se Super.cz na uvedení nové módní designérské kolekce Moschino [tv] H&M, jejíž je tváří.

Popová diva se nepozastavuje nad tím, že se Rytmus uchýlil k zásadnímu životnímu kroku tak krátce po rozpadu jejich vztahu. „Z toho, že se zasnoubili, mám opravdu upřímnou radost. Není důvod za tím hledat žádné jiné emoce. Navíc to je tak hezký akt, že k tomu nepatří žádné ironické poznámky, o které se někteří lidé snaží. Nejsem z toho nešťastná a ani nemám důvod to komentovat jinými slovy, než že jim gratuluji,” říká upřímně zpěvačka.

Emancipovaná dáma není tím typem ženy, který by potřebovala vytloukat klín klínem a na nový vztah si ráda počká. „Život to nějakým způsobem ošéfuje za nás, rozchody, schody a náhody. Čekám a uvidím, co se stane. Opravdu si ten výdech, který přijde po nádechu, extrémně užívám,” říká Dara Rolins. ■