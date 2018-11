Chce se dožít synovy (3 měsíce) maturity: Miroslav Etzler (53) mění svůj životní styl

Miroslav Etzler si uvědomuje, že je spíš ve věku synova dědečka než otce. Super.cz

Původně nechtěl malého Samuela vůbec ukazovat, když se objevili s partnerkou na společenské akci. Většinou vyrážejí na eventy spojené s dětmi, jako nyní na otevření hračkářství, nebo s pejsky. Teď se ale Samem chlubí denně na sociálních sítích, kde před synovým narozením rozhodně nijak aktivní nebyl.

„Původně to bylo kvůli tomu, že jsem u nás před domem viděl auto, kde byli zřejmě fotografové, kteří ho měli v úmyslu vyfotit. Takže jsem nás všechny chtěl ušetřit nějakých honů a pustil jsem sám fotky ven. A tím jsem to prolomil. Myslím, že každý psychopatický tatínek, který je posedlý svým dítětem, to dělá. A já se to té armády posedlých tatínků zařadil. Je pravda, že jsem nedávno umístil fotku s Martinem Dejdarem a nic moc, zatímco Samuel strhává rekordy," smál se herec.

„Ale on je opravdu hvězda a neuvěřitelné dítě. V noci spí dvanáct a půl hodiny bez probuzení a zbytek dne se prosměje a proraduje. Je to bytost, která do mého života přinesla obrovský kus radosti," má ve zralém středním věku čtvrté dítě za odměnu.

„Já bych to upravil, tedy ten střední věk. Ano, vyrobil jsem si svého vlastního vnoučka. Můj věk už je spíš přezrálý jako hruška, která patří spíš do odpadkového koše, než aby se užívala její sladká chuť. Je mi třiapadesát, to není zrovna věk na otcovství. Když bude všechno dobré a já budu zdravý, tak až bude Samuel maturovat, mně bude sedmdesát dva. Už teď si mě pletou s dědečkem,“ přiznal.

Právě proto, aby vychoval syna a dovedl ho aspoň ke zmíněné maturitě, změnil i svůj životní styl a víc se stará i o svoje zdraví. „Upřímně řečeno, Samuel nebyl plánované dítě, spíš nám tak nějak spadl z nebe. A považuji za dost podstatné, abych se postaral sám o sebe, abych se mohl starat o něj,“ vysvětlil.