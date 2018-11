Rozhodl se jít v tátových šlépějích: Muž roku 2017 Matyáš Hložek chce začít zpívat na divadle!

Syn Stanislava Hložka se začal věnovat zpěvu. Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway, Jan Tůma

V poslední době ho to totiž táhne víc a víc k hudbě. „Muzika mě hrozně baví, rád bych se stal součástí nějakého muzikálu, proto jsem se taky rozhodnul jít poprvé na konkurz. Divadlo je pro mě něco nového,“ svěřil se Matyáš s tím, že účast na konkurzu probíral doma také s tátou Stanislavem Hložkem, který ho ve zpěvu naplno podporuje.

„Když jsem tam přišel, tak jsem byl hodně nervózní, bylo to hodně náročné a dostal jsem úplné okno. Muzika je do jisté míry součást mého života a říkal jsem si, že kdyby byla možnost zpívat, tak bych byl rád,“ svěřil se Matyáš, který zkusil konkurz do chystaného muzikálu Kvítek mandragory. „Dostal jsem e-mail, že jsem v druhém kole, tak uvidím, jak to dopadne. Byl bych nadšený, kdyby to klaplo,“ prozradil Hložek, který zpěv bere opravdu vážně a chodí na lekce k Lindě Finkové (50). ■