Poznáte tuhle copatou holku s rovnátky? Benjamínek Tváře se proměnil v Katy Perry!

Kdo se proměnil v úspěšnou popovou hvězdu? Foto: archiv TV Nova

„Užil jsem si to maximálně, myslím, že takové vystoupení bych chtěl zažít častěji, protože to je zážitek se vším všudy. Tedy až na ty rovnátka, mít je v puse bylo zkrátka hrozné,“ prozradil Vojta. Tomu maskéři totiž nenasadili pouze paruku a nepřilepili řasy, ale také mu na hlavu umístili stejná rovnátka, ve kterých zpívá ve svém videoklipu Katy Perry píseň Last Friday Night.

Vojta se ale těžké úlohy zhostil s nadšením. Jak se světové popové hvězdě přiblížil, uvidí diváci již tuto sobotu, a to v díle, který bude zásadní i v rámci celé páté řady. Fanoušci Tváře se totiž dozvědí, která čtveřice soutěžících postoupí do finále. ■