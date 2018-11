Není andílek jako andílek: Tuto 188 cm vysokou plus size modelku s křídly a v prádélku nepřehlédnete

Robyn Lawley se také stala andílkem. Profimedia.cz

Byla jednou z nejhlasitějších žen, které otevřeně bojkotovaly show Victoria´s Secret (VS) . Robyn Lawley (29) vadí, že značka odmítá na molo pustit větší modelky, třeba i z kategorie plus size. „Je mi zle a jsem unavená z toho, že vidím jen samá stejná těla,“ řekla na adresu VS a vyzvala firmu k rozmanitosti.

Andělská křídla si ale provokativně nasadila i ona, a to v rámci vánoční kampaně Simply Be s podtitulem Všichni jsme andílci. Ona konkrétně je 188 centimetrů vysoký anděl, kterého nelze přehlédnout. S křídly na zádech se spolu s dalšími dívkami, které rozměrově vyčuhují z šablony pro modelky VS, procházela na ulici v Londýně. Mimochodem, byla mezi nimi i sestřenice Gigi a Belly Hadid, které VS show šly, Joann Van Den Herik.

Lawley modelingovou kariéru zahájila v roce 2006 obálkou magazínu Dolly. Na žebříčku popularity tato 188 centimetrů vysoká brunetka stoupala postupně, trpělivost se ale vyplatila. V roce 2015 se stala prvním plus size nováčkem Sports Illustrated. ■