Porotce StarDance s moderátorkou vychovává její dcerku (7): S tou Kunešovou se Kloubková ale ještě nesetkala

Moderátorka Kristina Kloubková (41) už druhým rokem sdílí život s choreografem a porotcem StarDance Václavem Kunešem. Ten se podílí i na výchově její dcery, sedmileté školačky Jasmínky. Když jsme si na otevření hračkářství povídali o tom, jak to Jasmínce ve škole jde, dostali jsme se i k Václavově dceři Aine.

Jasmínku po počáteční nechuti začala škola konečně bavit. "Začátky byly docela těžké. Nebavily ji a stále ji nebaví domácí úkoly. Ale už jí jde psaní a čtení, čte si první věty, což je docela legrační, moc hezky píše a já jsem taková pyšná máma. Zatím domů nosí jenom jedničky, některé dokonce podtržené," pochlubila se dcerou Kristina.

"První třída je velký zlom i pro rodiče a musím říct, že mě to vystresovalo, protože první úkoly jsme psaly i hodinu a půl nebo dvě. Teď už je to mnohem lepší a je hrozně fajn, když můžete sledovat pokroky, jak se dítě posouvá a jak to zvládá," míní.

Kvůli tomu, že má Jasmínka ve škole angličtinu, začala se anglicky víc učit i Kristina. Ale nejen kvůli ní. Její partner Vašek má totiž jedenáctiletou dceru, která se svojí maminkou, Japonkou, s níž se poznal během tanečního angažmá v Haagu, žije v Japonsku. "Chci se s ní domluvit, až se konečně poznáme. Na programu dne společná cesta do Japonska zatím není, Vašek tam pojede na měsíc přes Vánoce. My možná o prázdninách, když to vyjde," uzavřela Kloubková.

