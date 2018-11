Dara ve vás probudí skryté fantazie: Takhle sexy jsme popovou divu dlouho neviděli

Dara Rolins Foto: Grade

Před třemi lety se zpěvačka objevila na obálce historicky prvního čísla lifestylového magazínu Grade, nyní jeho titulku zdobí znovu. V unikátním architektonickém skvostu ji zvěčnil slovenský fotograf Lukáš Kimlička. „Focení s Lukášem je pro mě vždy výjimečný moment, protože jsme kamarádi a máme se rádi. To je vždy dokonalá výchozí pozice pro jakoukoli práci. Naše přátelské vazby nám hrály do karet, když bylo potřeba do fotek promítnout emoci,” říká Dara.

Fotilo se v nádherné vile na vrcholu Troji navržené slavnou architektkou Evou Jiřičnou. „Mezi tolika krásnými věcmi jsem se cítila jako v newyorské galerii. Čehokoli jsem se dotkla, mělo ohromnou cenu. Byl to zážitek i pro nás v tom prostoru být. To dokreslilo atmosféru fotek. Focení jsme si moc užili, a to také z toho důvodu, že jsem mohla mít na sobě kolekci navrženou Jeremym Scottem. Přišlo mi, jako by ty věci na mě byly šité,” smála se ambasadorka aktuální řady, která vznikla pro H&M a Moschino.

„Tato kolekce má výrazně hravý charakter, je odvážná, sexy a energická, a Dara ji dokonale se svým nábojem ztělesňuje. Je to neskutečná profesionálka, hvězda par excellence, kterých tu máme jako šafránu. Celý den focení doprovázely salvy smíchu a pohodová atmosféra, kterou navozovala. Zkrátka spolupráce snů,” nechal se slyšet šéfredaktor módního titulu Pavel Mahdal.

Spolupráci s popovou divou si nemohli vynachválit ani lidé z tvůrčího týmu. „Kdybychom mohli, fotíme ji non-stop, protože se vždycky zrodí titulní strana a doprovodné fotografie, které vzbudí nebývalé vlny ohlasů, stejně jako je tomu u současného čísla. Tolik slov chvály od čtenářů, ale i od konkurence, nás strašně těší,” dodal Mahdal. ■