Pokašlávání, únava, neradost ze života a náhlé alergie. Co s tím?

Rychlá diagnostika není možná. Problém řeší prevence

Nákaza většinou trvá měsíce až roky. Příznaky si normální člověk zaměňuje za příznaky běžných nemocí. Léčí se tak každý rok antibiotiky, které příčinu samozřejmě neřeší. Od konce 80. let lékaři své pacienty na drahá vyšetření na parazity běžně neposílají. Na larvy v plicích či v játrech se většinou přichází náhodným vyšetřením či když tyto orgány postupně selhávají. Mohou způsobit smrt. Jakákoliv dlouhodobá bolest a únava signalizuje, že něco není v pořádku. Larvy červů běžně migrují skrz všechny orgány do mozku, do plic či do oční bulvy. Preventivní odčervení dnes vyhledává čí dál více lidí. Na rozdíl od našich předků máme účinné extrakty přímo v lékárně.